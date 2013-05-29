«Азовмаш» зрівняв рахунок у фінальній серії баскетбольної Суперліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч у Маріуполі був дуже важливим, перш за все, для «Азовмашу», який програвав в серії до чотирьох перемог – 2:3.

У перших трьох чвертях гри перевага в рахунку постійно переходила від однієї команди до іншої. «Гойдалки» почалися з того як маріупольці виграли першу чверть з різницею в п'ять очок (26:21), після чого вже кияни відповіли у другій 10-хвилинці локальною перемогою з різницею «+7» (загальний рахунок – 49:51). Після великої перерви маріупольці змогли відновити свою перевагу, але вона була дуже незначною – 72:69.

Вирішальним став завершальний четвертий період матчу, в якому господарі контролювали хід гри і добилися підсумкової перемоги, хоча і з мінімальною різницею в рахунку – 96:95.

Кращим гравцем матчу у складі переможців став американський легіонер Лінн Грір, який набрав 34 очки.

Як повідомляв УНІАН, сьомий вирішальний матч української баскетбольної Суперліги відбудеться 31 травня в Києві. Столичний клуб має перевагу свого майданчика, оскільки виграв регулярний чемпіонат України сезону 2012/13.