Президент Баварії підтвердив, що Тимощук йде з клубу

Як заявив Румменіге в інтерв'ю офіційному клубному сайту: "Тімо повідомив, що іде від нас. Про свій новий клуб він повідомить після фіналу Кубка. Що стосується Даніеля ван Бюйтена і Клаудіо Піссаро, то переговори з ними почнуться також після фіналу Кубка".

Як повідомляв УНІАН, мюнхенська "Баварія" цього року стала найсильнішим клубом Європи, вигравши Лігу чемпіонів УЄФА. Також команда виграла чемпіонат Німеччини - Бундеслігу. У суботу, 1 червня, "Баварія" може стати першим в історії німецьким клубом, який зробив хет-трік в одному сезоні. Для цього їй необхідно буде виграти фінальний матч Кубка Німеччини у "Штуттгарта". Цей матч стане останнім для команди в сезоні.