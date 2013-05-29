Перший раунд «Ролан Гаррос» подолала тільки одна українка

У Парижі завершилося перше коло Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в рамках якого програли свої матчі лідери українського тенісу Леся Цуренко і Олександр Долгополов.

Таким чином, у другому колі Україна буде представлена Еліною Світоліною, яка виграла напередодні свій стартовий матч, повідомляє офіційний сайт змагань.

Цуренко, яка перебуває наприкінці першої сотні світового рейтингу, грала з Домінікою Цибулковою зі Словаччини, яка входить в ТОР-20 тенісисток світу й була посіяна організаторами «Ролан Гаррос» під 16-м номером. Свою перевагу в класі словачка використовувала за повною програмою, розгромивши суперницю – 6:1, 6:4.

У свою чергу, 23-а ракетка світу Долгополов був фаворитом у матчі з росіянином Дмитром Турсуновим, який посідає місце наприкінці першої сотні рейтингу. Проте, виправдати статус сильнішого він не зміг. Всі три сети пройшли у наполегливій боротьбі, але в кінцівці кожного більше таланило росіянину – 6:7, 4:6, 6:7.

Як повідомляв УНІАН, другий турнір року з серії «Великого шолома», четвірки найпрестижніших чемпіонатів світового тенісного календаря, в яких обов'язково беруть участь всі найсильніші гравці світу, триватиме до 9 червня.