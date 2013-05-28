Кандидата в президенти МОК Сергія Бубку підтримують 28 національних федерацій

Про це він повідомив, виступаючи в Санкт-Петербурзі на міжнародній конвенції "СпортАкорд", передає ИТАР-ТАСС.

"Сьогодні для мене особливий день, - заявив Бубка. - 28 федерацій підтримують мене. Напередодні я розмовляв з президентом МОК Жаком Рогге і повідомив про мій намір висуватися на цей пост. Радий, що мені випала нагода оголосити про новий напрям моєї кар'єри в Санкт-Петербурзі, в якому починав свою професійну кар'єру".

"Спорт сьогодні - це великий виклик, дуже важливий напрям для всіх нас. Спорт допомагає будувати характер, зміцнювати дружбу. Дуже важливе і олімпійське майбутнє. Ми повинні стати динамічнишими і сильнішими. Найсерйозніша проблема XXI століття - це допінг, а також договірні матчі й тоталізатор. Ми повинні навчити спортсменів з цим боротися, протистояти цьому. Вірю, що це успішний шлях".

На тему: НОК України приєднався до Брайтонської декларації

"Ми повинні будувати яскраве олімпійське майбутнє, продовжувати традиції Жака Рогге і Хуана Антоніо Самаранча, - продовжив Бубка. - Ця ідея виросла в мені. Я атлет, виріс у спорті. Завжди мріяв навчати дітей через спорт, реально змінювати світ на краще, ці можливості дає робота в МОК. Я багато спілкувався з друзями і колегами, вони теж говорили, що я повинен пройти цей шлях. Знаю, що для цього у мене є все необхідне, адже спорт - це моє життя. Зараз настав хороший час, щоб я став президентом МОК".

Бубка виділив головний пріоритет розвитку олімпійського руху: "Спорт повинен розвиватися, орієнтуючись перш за все на дітей. Важливо залучати їх до занять спортом, до олімпійського руху, вони повинні бути з нами. Чудово, якщо вони стануть спортсменами професійного рівня, але також добре, якщо вони виростуть просто здоровими людьми".

Голова НОК згодний з Рогге в тому, що голова Міжнародного комітету повинен одержувати зарплату на цій посаді: "Сьогодні за свою роботу в МОК, ІААФ я грошей не одержую. Але Олімпіада стала великим бізнесом, і Рогге має рацію в тому, що президент повинен одержувати гроші, щоб більше працювати".

Щодо перспектив видів спорту-кандидатів на включення до олімпійської програми Бубка був короткий: "Я упевнений, що МОК прийме правильне рішення щодо видів спорту, які необхідно включити до програми Олімпійських ігор".

Раніше свої кандидатури на цю посаду висунули Томас Бах (Німеччина), Нг Сер Міанг (Сингапур), У Цинго (Тайвань), Річард Керріон (Пуерто-Риіко) і Деніс Освальд (Швейцарія).

Ще одна колишня спортсменка, чемпіонка Олімпійських ігор-1984 з бігу на 400 м з бар'єрами марокканка Наваль ель Мутавакель також виявила бажання балотуватися на пост президента, проте вона повинна офіційно підтвердити свій намір до 10 червня.

Вибори відбудуться у вересні 2013 року. Чинний голова МОК Рогге займає цей пост з 16 липня 2001 року.