Кандидата в президенти МОК Сергія Бубку підтримують 28 національних федерацій

18:26, 28 травня 2013
Спорт
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Голову Національного олімпійського комітету України, віце-президента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ) Сергія Бубку, який офіційно оголосив про бажання балотуватися на пост президента Міжнародного олімпійського комітету, підтримують 28 національних федерацій.

Сергій Бубка може стати президентом МОК

Про це він повідомив, виступаючи в Санкт-Петербурзі на міжнародній конвенції "СпортАкорд", передає ИТАР-ТАСС.

"Сьогодні для мене особливий день, - заявив Бубка. - 28 федерацій підтримують мене. Напередодні я розмовляв з президентом МОК Жаком Рогге і повідомив про мій намір висуватися на цей пост. Радий, що мені випала нагода оголосити про новий напрям моєї кар'єри в Санкт-Петербурзі, в якому починав свою професійну кар'єру".

"Спорт сьогодні - це великий виклик, дуже важливий напрям для всіх нас. Спорт допомагає будувати характер, зміцнювати дружбу. Дуже важливе і олімпійське майбутнє. Ми повинні стати динамічнишими і сильнішими. Найсерйозніша проблема XXI століття - це допінг, а також договірні матчі й тоталізатор. Ми повинні навчити спортсменів з цим боротися, протистояти цьому. Вірю, що це успішний шлях".

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"Ми повинні будувати яскраве олімпійське майбутнє, продовжувати традиції Жака Рогге і Хуана Антоніо Самаранча, - продовжив Бубка. - Ця ідея виросла в мені. Я атлет, виріс у спорті. Завжди мріяв навчати дітей через спорт, реально змінювати світ на краще, ці можливості дає робота в МОК. Я багато спілкувався з друзями і колегами, вони теж говорили, що я повинен пройти цей шлях. Знаю, що для цього у мене є все необхідне, адже спорт - це моє життя. Зараз настав хороший час, щоб я став президентом МОК".

Бубка виділив головний пріоритет розвитку олімпійського руху: "Спорт повинен розвиватися, орієнтуючись перш за все на дітей. Важливо залучати їх до занять спортом, до олімпійського руху, вони повинні бути з нами. Чудово, якщо вони стануть спортсменами професійного рівня, але також добре, якщо вони виростуть просто здоровими людьми".

Голова НОК згодний з Рогге в тому, що голова Міжнародного комітету повинен одержувати зарплату на цій посаді: "Сьогодні за свою роботу в МОК, ІААФ я грошей не одержую. Але Олімпіада стала великим бізнесом, і Рогге має рацію в тому, що президент повинен одержувати гроші, щоб більше працювати".

Щодо перспектив видів спорту-кандидатів на включення до олімпійської програми Бубка був короткий: "Я упевнений, що МОК прийме правильне рішення щодо видів спорту, які необхідно включити до програми Олімпійських ігор".

Раніше свої кандидатури на цю посаду висунули Томас Бах (Німеччина), Нг Сер Міанг (Сингапур), У Цинго (Тайвань), Річард Керріон (Пуерто-Риіко) і Деніс Освальд (Швейцарія).

Ще одна колишня спортсменка, чемпіонка Олімпійських ігор-1984 з бігу на 400 м з бар'єрами марокканка Наваль ель Мутавакель також виявила бажання балотуватися на пост президента, проте вона повинна офіційно підтвердити свій намір до 10 червня.

Вибори відбудуться у вересні 2013 року. Чинний голова МОК Рогге займає цей пост з 16 липня 2001 року.

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