Збірна України з боксу оголосила склад на чемпіонат Європи

Як повідомляє сайт boxingnews.com.ua, до складу команди ввійшли: Вадим Кудряков (вагова категорія - до 49 кг), Денис Шкарубо (52 кг), Микола Буценко (56), Павло Іщенко (60), Вячеслав Кислицин (64), Богдан Шелестюк (69), Євген Хитров (75), Дмитро Булгаков (81), Денис Пояцика (91) і Єгор Плевако (+91).

Чемпіонат Європи з боксу цього року відбудеться в червні в Мінську.