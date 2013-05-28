Збірна України з боксу оголосила склад на чемпіонат Європи
16:44, 28 травня 2013Спорт
629
Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський оголосив склад команди, який представлятиме нашу країну на чемпіонаті Європи.
Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи
Як повідомляє сайт boxingnews.com.ua, до складу команди ввійшли: Вадим Кудряков (вагова категорія - до 49 кг), Денис Шкарубо (52 кг), Микола Буценко (56), Павло Іщенко (60), Вячеслав Кислицин (64), Богдан Шелестюк (69), Євген Хитров (75), Дмитро Булгаков (81), Денис Пояцика (91) і Єгор Плевако (+91).
Чемпіонат Європи з боксу цього року відбудеться в червні в Мінську.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter