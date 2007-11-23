ФІФА оприлюднила листопадовий рейтинг

Cвітова федерація футболу склала свій традиційний щомісячний рейтинг. Аргентина попри 10 втрачених очок зберегла одержане в минулому рейтингу перше місце, а бразильці, піднявшись на 43 очки, все ж таки не змогли потіснити земляків по континенту. Водночас встигли лише на 4 очки "втікти" від італійців, які добилися одного з кращих зростань у рейтингу. Спустилися в таблиці Франція, Голландія, Англія, Румунія, Шотландія, Польща. Піднялися - Іспанія, Греція, Туреччина, Болгарія, Ізраїль.

Програш російської збірної в Ізраїлі приніс їй рекордне в рейтингу падіння по очках (-99 і 6 позицій). Рекорд щодо падіння місць - за Уругваєм (-10 позицій при -69 очках). Великі втрати у Малі (-6 і -42, відповідно), Шотландії (-1 і - 59), Голландії (-2 і - 37), Англії (-1 і -24) і Франції (- 3 і -28). Україна втратила в рейтингу лише 4 очки, але в тісній третій десятці це спустило її з 22-ї позиції на 29-у.

Рекордсмени зростання: болгари (160 очок, 16 позицій), турки (153, 12), ізраїльтяни (145, 11), іспанці (123, 2), чехи (116, 3), італійці (111 очок), колумбійці (106, 8) греки (80, 3).