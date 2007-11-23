ФІФА оприлюднила листопадовий рейтинг

21:42, 23 листопада 2007
Спорт
742

Україна не випала з третьої десятки

Cвітова федерація футболу склала свій традиційний щомісячний рейтинг. Аргентина попри 10 втрачених очок зберегла одержане в минулому рейтингу перше місце, а бразильці, піднявшись на 43 очки, все ж таки не змогли потіснити земляків по  континенту. Водночас встигли лише на 4 очки "втікти" від італійців, які добилися одного з кращих зростань у рейтингу. Спустилися в таблиці Франція, Голландія, Англія, Румунія, Шотландія, Польща. Піднялися - Іспанія, Греція, Туреччина, Болгарія, Ізраїль.

Програш російської збірної в  Ізраїлі приніс їй рекордне в рейтингу падіння по очках (-99 і 6 позицій). Рекорд щодо падіння місць - за Уругваєм (-10 позицій  при -69 очках). Великі втрати у Малі (-6 і -42, відповідно), Шотландії (-1 і - 59), Голландії (-2 і - 37), Англії (-1 і -24) і Франції (- 3 і -28). Україна втратила в рейтингу лише 4 очки, але в тісній третій десятці це спустило її з 22-ї позиції на 29-у.

Рекордсмени зростання: болгари (160 очок, 16 позицій), турки (153, 12), ізраїльтяни (145, 11), іспанці (123, 2), чехи (116, 3), італійці (111 очок), колумбійці (106, 8) греки (80, 3).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter