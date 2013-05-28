Бубка йде в президенти Міжнародного олімпійського комітету – ЗМІ

Як повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерело, близьке до Сергія Бубки, 49-річний олімпійський чемпіон у вівторок, 28 травня, дасть прес-конференцію в Санкт-Петербургу (Росія), на якій, як очікується, він повідомить про свій намір брати участь у виборах президента МОК у вересні.

Агенція АР також повідомила про те, що пан Бубка висуне свою кандидатуру, з посилання на "офіційне джерело, обізнане з рішенням".

У прес-службі Національного олімпійського комітету підтвердили інформацію про прес-конференцію Сергія Бубки. Однак не змогли підтвердити чи спростувати повідомлення про намір чемпіона світу балотуватися на посаду президента МОК.

"У нас нема цієї інформації. Не було зроблено офіційної заяви", - повідомили ВВС Україна у прес-службі НОК.

Прес-конференція відбудеться у кулуарах міжнародного конвенту "Спорт-Акорд" у Санкт-Петербургу, а також напередодні засідання ради директорів Міжнародного олімпійського комітету.

З 2001 року президентом Міжнародного олімпійського комітету є швейцарець Жак Рогге.

Вибори президента МОК відбудуться 10 вересня у Буенос-Айресі (Аргентина).

Наймолодший претендент

Очікується, що Сергій Бубка стане шостим кандидатом на посаду президента Міжнародного олімпійського комітету.

Про свою участь у виборах вже оголосили віце-президенти МОК Томас Бах з Німеччини та Нг Сер Міанг з Сінгапуру, голова асоціації аматорського боксу Чі Куо Ву (Тайвань), голова фінансової комісії Ричард Карріон (Пуерто-Рико) та голова Міжнародної федерації веслування Деніс Освальд (Швейцарія).

Сергій Бубка є наймолодшим з усіх претендентів.

Він брав участь у чотирьох Олімпійських іграх, у 1988 році на Олімпіаді в Сеулі Сергій Бубка виборов золоту медаль у стрибках з жердиною, виступаючи за СРСР.

Шестиразовий чемпіон світу, Сергій Бубка встановив 35 світових рекордів. Його рекорд у стрибках у приміщенні (6,15 метра) та на відкритому просторі (6,14 м) досі ніхто не побив.

З 2002 до 2008 року Сергій Бубка був головою Комісії Атлетів Міжнародного олімпійського комітету. Після складання повноважень у зв’язку із завершенням терміну, його обрали почесним членом цієї комісії.

Сергій Бубка з 2007 року також є віце-президентом Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій.

З 2002 до 2006 року він був депутатом українського парламенту.

Також Сергій Бубка та Себастьян Коу вважаються основними претендентами на посаду президента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій у 2015 році.

ВВС Україна