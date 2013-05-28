Новий футбольний сезон в Україні стартує 9 липня

9 липня відбудеться матч за Суперкубок України, в якому гратимуть донецький «Шахтар» і одеський «Чорноморець», повідомляє портал dynamo.kiev.ua.

Цей матч відкриє сезон 2013/14.

Суперкубок розігрується між переможцем Чемпіонату країни і володарем Кубка України, але, оскільки за результатами сезону-2012/13 обидва ці титули завоювали «гірники», у поєдинку за Суперкубок вони зіграють з фіналістом Кубка України, яким і є «Чорноморець».

Щодо чемпіонату УПЛ, то його старт заплановано на 13 липня (субота). Саме цей день є базовим для 1-го туру чемпіонату сезону 2013/14, а його матчі можуть пройти як 12-го числа, так і 14-го. У першій частині чемпіонату буде зіграно 18 турів, після чого чемпіонат України буде перервано на зимову перерву.

План-календар сезону-2013/14 поки попередній і має бути спершу узгоджений на Загальних зборах клубів української Прем'єр-ліги (4 червня), а потім затверджений Виконкомом Федерації футболу України. Тільки після цього відбудеться процедура жеребкування календаря ігор Чемпіонату України-2013/14. Попередньо цю процедуру намічено на 14 червня.