Федерація футболу України називає абсурдними заяви компанії «Юджін» про відсутність вимоги УЄФА щодо необхідності демонтувати торгово-розважальний центр "Троїцький" перед Національним спортивним комплексом "Олімпійський" у Києві.

Як повідомили УНІАН в Інформ-службі ФФУ, про це заявив керівник Управління інформаційної політики Федерації футболу України Сергій ВАСИЛЬЄВ.

«Представник компанії «Юджін» Сергій ОВЧИННІКОВ відверто знущається із здорового глузду, доводячи до абсурду очевидні речі. В його інтерпретації лист Мішеля ПЛАТІНІ від 21 листопада, який обнародував на вчорашньому брифінгу в Домі футболу Григорій СУРКІС, «не є доказом» і «якимось реальним підтвердженням з боку УЄФА» його позиції стосовно будівництва біля НСК «Олімпійський». Виникає логічне питання, а що як не офіційний документ за підписом президента УЄФА можна вважати - таким доказом?», - сказав С.ВАСИЛЬЄВ.

Він підкреслив, що оригінали цього і інших листів від М.ПЛАТІНІ з даного питання розміщені на офіційному сайті ФФУ.

«Якщо С.ОВЧИННІКОВ не довіряє нашої версії перекладу з англійської, нехай він зробить це сам. Але зміст листів від цього не зміниться. Тому, як не крути, а принципову позицію УЄФА щодо знесенні ТРК «Троїцький» перекрутити і заговорити не вдасться», - підкреслив він.

«Тим паче, що ні інспектори цієї європейської організації, що працюють зараз в Україні, ні її керівник не стануть танцювати під піарівську дудку «Юджіну», виправдовуючись і ублажаючи С.ОВЧИННІКОВА якимись додатковими доказами автентичності своїх висновків. Не піде до нотаріуса і Григорій СУРКІС завіряти достовірність автографа Мішеля ПЛАТІНІ», - заявив представник ФФУ додавши: «УЄФА і ФФУ – ніколи не будуть маріонетками в театрі абсурду, який спонсорує компанія «Юджін», замість того, щоб сумлінно виконати Указ Президента України від 31 серпня 2007 року. Дивно, що і цей документ пан ОВЧИННІКОВ не ставить під сумнів».

Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 листопада Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС підкреслив, що УЄФА в своєму листі від 21 листопада підтвердила свою позицію щодо неможливості проведення на НСК «Олімпійський» матчів фіналу Євро-2012, якщо не буде демонтовано ТРЦ «Троїцький» перед стадіоном.

Водночас, після прес-конференції Г.СУРКІСА представник засновників ТОВ "Юджін", керівник проекту будівництва ТРЦ "Троїцький" Сергій ОВЧИННІКОВ заявив, що "Юджін" налаштований на пошук компромісного рішення з органами влади стосовно проекту будівництва ТРЦ, при цьому розкритикував неконструктивну позицію в цьому питанні керівництва ФФУ.

"Григорій Михайлович (СУРКІС) сьогодні не навів жодного доказу. Всі ці заяви голова ФФУ з різними варіаціями робить декілька місяців поспіль. При цьому ми чуємо виключно його трактування подій навколо "Троїцького", без будь-яких реальних підтверджень з боку УЄФА, окрім наведеного керівництвом ФФУ листування", - сказав С.ОВЧИННІКОВ.