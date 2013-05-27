Львівські «Карпати» виставили на трансфер майже всю команду

Як повідомляє інформаційний центр ФК "Карпати", на заміській навчально-тренувальній базі футбольного клубу «Карпати» у Брюховичах (Львівська обл.) відбулись збори команди, де було підбито підсумки виступів «зелено-білих» у щойно завершеному сезоні. Також керівництво клубу оголосило адміністративні та кадрові рішення.

Через незадовільні спортивні результати (14-е місце в турнірній таблиці) до всієї команди застосовано заходи матеріального впливу. Також було оголошено список з 19-ти футболістів, яких виставлено на трансфер.

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Нові клуби для продовження своєї подальшої кар’єри шукатимуть такі гравці: Мартін Богатінов, Олександр Ільющенков, Ґреґор Балажіц, Іван Мілошевич, Ігор Пластун, Ігор Ощипко, Володимир Бідловський, Сергій Гаращенков, Муртаз Даушвілі, Олег Голодюк, Ігор Худоб’як, Семір Штіліч, Володимир Гудима, Павло Ксьонз, Арман Кен Елла, Сергій Зеньов, Леван Кенія, Михайло Кополовець, Марселіньо.

Питання щодо майбутнього футболістів «Карпат», які перебувають в оренді в інших клубах, будуть вирішені після завершення терміну дії орендних угод.

Окрім того, завершив свої виступи за «Карпати» орендований у «Дніпра» нападник Олександр Гладкий. Форварду подякували за півтора роки виступів у складі львівської команди та побажали успіхів у майбутньому.

13 червня команда збереться у Львові після відпустки і лише тоді буде оголошено про те, під чиїм керівництвом і з якими виконавцями «зелено-білі» готуватимуться до нового сезону.