Чемпіонка світу з біатлону вийшла заміж за «свободівця» (фото)

У Тернополі одружились чемпіонка світу з біатлону Олена Підгрушна та народний депутат від Тернополя, екс-голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда.

Як передає кореспондент УНІАН, до РАГСу молода прийшла у білому платті з вишитими маками, Кайда був одягнений у вишивану сорочку та чорний костюм.

Біля РАГСу молодих з одруженням привітали родичі та друзі.

На вінчання у церкві також прийшли тренери Підгрушної Ігор Починок і Олег Бунт, нардепи від ВО «Свобода» Андрій Мохник, Ігор Мірошниченко, Андрій Тягнибок (брат лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока) та інші політики.

Кайда під час вінчання був у білій сорочці та білому костюмі, Підгрушна – у білій весільній сукні.

Після вінчання молоді відгуляли весілля в одному з місцевих ресторанів.

Житимуть молодята у Підгородньому поблизу Тернополя.

Як відомо, Підгрушна – друга дружина Кайди.