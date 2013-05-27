Чемпіонка світу з біатлону вийшла заміж за «свободівця» (фото)

11:59, 27 травня 2013
Спорт
3397

Чемпіонка світу з біатлону Підгрушна та народний депутат Кайда одружились у Тернополі.

весілля Кайди й Підгрушної / Фото zz.te.ua

У Тернополі одружились чемпіонка світу з біатлону Олена Підгрушна та народний депутат від Тернополя, екс-голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда.

Як передає кореспондент УНІАН, до РАГСу молода прийшла у білому платті з вишитими маками, Кайда був одягнений у вишивану сорочку та чорний костюм.

Біля РАГСу молодих з одруженням привітали родичі та друзі.

На вінчання у церкві також прийшли тренери Підгрушної Ігор Починок і Олег Бунт, нардепи від ВО «Свобода» Андрій Мохник, Ігор Мірошниченко, Андрій Тягнибок (брат лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока) та інші політики.

Кайда під час вінчання був у білій сорочці та білому костюмі, Підгрушна – у білій весільній сукні.

Після вінчання молоді відгуляли весілля в одному з місцевих ресторанів.

Житимуть молодята у Підгородньому поблизу Тернополя.

Як відомо, Підгрушна – друга дружина Кайди.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter