Чемпіонка світу з біатлону вийшла заміж за «свободівця» (фото)
Чемпіонка світу з біатлону Підгрушна та народний депутат Кайда одружились у Тернополі.
У Тернополі одружились чемпіонка світу з біатлону Олена Підгрушна та народний депутат від Тернополя, екс-голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда.
Як передає кореспондент УНІАН, до РАГСу молода прийшла у білому платті з вишитими маками, Кайда був одягнений у вишивану сорочку та чорний костюм.
Біля РАГСу молодих з одруженням привітали родичі та друзі.
На вінчання у церкві також прийшли тренери Підгрушної Ігор Починок і Олег Бунт, нардепи від ВО «Свобода» Андрій Мохник, Ігор Мірошниченко, Андрій Тягнибок (брат лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока) та інші політики.
Кайда під час вінчання був у білій сорочці та білому костюмі, Підгрушна – у білій весільній сукні.
Після вінчання молоді відгуляли весілля в одному з місцевих ресторанів.
Житимуть молодята у Підгородньому поблизу Тернополя.
Як відомо, Підгрушна – друга дружина Кайди.