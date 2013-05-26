Українські волейболістки пробилися в наступний етап відбору чемпіонату світу

Жіноча національна збірна України у своєму турнірі посіла перше місце і пройшла в наступний етап змагань.

Чоловіча команда завоювала друге місце і буде змушена долати додатковий відбірний раунд.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у вирішальному матчі в Луцьку жіноча збірна України грала з командою Угорщини. До цього обидва колективи з однаковим рахунком 3:0 розгромили команди Албанії та Молдови. Перші дві партії матчу в Луцьку показали, що команди гідні одна одної. Якщо на початку гри українки були набагато сильнішими - 25:17, то потім гості зуміли гідно відповісти - 22:25.

Тим не менш, третя і четверта партія залишилися за господарками майданчика - 25:21, 25:16. Разом з ними українки виграли матч і турнір загалом. Тепер, у січні 2014-го року збірній України треба буде подолати третій відбірковий раунд. Угоркам ж, для того, щоб потрапити до третього раунду, необхідно буде виграти додатковий турнір серед збірних, що посіли друге місце у своїх групах.

У свою чергу, чоловіча збірна України проводила вирішальний матч проти команди Македонії. Обидва колективи до цього також упевнено обіграли своїх суперників - Чорногорію і Албанію. В очному матчі удача повернулася лицем до господарів. У перших двох партіях, в абсолютно рівній грі македонці були трохи більш умпішнішими в кінцівці - 29:27 і 25:23. У третьому сеті українці психологічно зламалися і поступилися з більшим рахунком - 25:14. У підсумку, 3:0, перемогу в матчі і турнірі відсвяткувала збірна Македонії. Таким чином, українці посіли друге місце у своїй групі.

Тепер команда буде боротися в додатковому турнірі з опонентами, що зайняли другі місця в інших групах. Як повідомляв УНІАН, чемпіонати світу з волейболу відбудуться восени 2014 Жіночі змагання пройдуть в Італії, чоловічі - у Польщі.