Результати останнього туру Чемпіонату України з футболу сезону 2012/13

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матчі останнього туру мали значення тільки для команд, які вели локальну боротьбу за місця в середині турнірної таблиці. Глобальні питання - розподіл призових місць, визначення команд-учасниць єврокубків і невдах сезону, які покидають Прем'єр-лігу - були вирішені заздалегідь.

Центральним матчем туру стало протистояння у Львові між «Карпатами» і харківським «Металістом». Давній конфлікт екс-тренера львів'ян, який нині очолює «Металіст» Мирона Маркевича, з керівництвом львівської команди підігрівав зайві пристрасті. І гра вийшла вельми нервовою та напруженою. Втім, нервове напруження не сприяло плідній грі команд в атаці. Гострих моментів було мало, а реалізовано було два. На 35-й хвилині гравець харківської команди Хосе Соса відмінно виконав штрафний, відправивши м'яч під ближню штангу, в обвід стінки - 1:0. А вже в доданий арбітром час, на 94-й хвилині, гравець львів'ян Ігор Озарків скористався плутаниною серед харківських захисників у штрафному. Серія рикошетів призвела до того, що набіг Озарків з ходу пробив м'ячем захист харків'ян - 1:1.

Таким чином, харків'яни втратили перемогу у принциповому матчі. «Карпати» ж зайвий раз підтвердили, що у команди, що знаходиться в глибокій кризі, все ж є потенціал. У нинішньому сезоні львівський колектив боровся за те, щоб залишитися у Прем'єр-лізі і лише ціною великих зусиль команда втрималася в елітному дивізіоні.

Також варто відзначити перемогу «Дніпра». В останньому матчі сезону команда Хуанде Рамоса розгромила маріупольський «Іллічівець» - 7:0. Втім, ця перемога навряд чи дозволить іспанському фахівцю зберегти свій пост. Підсумки сезону для дніпропетровців, які вкотре не зуміли потрапити до призової трійки команд, вельми невтішні.

В інших матчах туру зафіксовані такі результати: «Динамо» (Київ) - «Металург» (Запоріжжя) - 3:0, «Шахтар» (Донецьк) - «Металург» (Донецьк) - 4:0, «Ворскла» (Полтава) - «Говерла» (Ужгород) - 3:0, «Зоря» (Луганськ) - «Таврія» (Сімферополь) - 3:0, «Чорноморець» (Одеса) - «Арсенал» (Київ) - 0:0.

Зазначимо, що гра «Волинь» - «Кривбас» не відбулася через неявку команди з Кривого Рогу. «Кривбасу» буде зараховано технічну поразку з рахунком 0:3.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками нинішнього сезону «Шахтар» і «Металіст» будуть виступати в Лізі чемпіонів. У свою чергу, «Динамо», «Дніпро», донецький «Металург» і «Чорноморець» - в Лізі Європи. Залишають Прем'єр-лігу ужгородська «Говерла» та запорізький «Металург».