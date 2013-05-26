«Будівельник» вийшов вперед у фінальній серії Суперліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Києві була дуже важливою з точки зору подальших турнірних перспектив київського клубу. «Будівельник» з великим відривом від переслідувачів виграв регулярний чемпіонат і впевнено пройшов усі стадії плей-офф. Але у фіналі, до сьогоднішнього дня, несподівано програв дві гри.

Поразка ж сьогодні могла поставити під сумнів чемпіонство столичного колективу в цьому сезоні.

Розуміли це і маріупольці, які дали справжній бій киянам у першій чверті і поступилися лише з мінімальним рахунком - 23:25. Але надалі «Азовмаш» не зміг на рівних боротися з суперником, давши киянам можливість у другій і третій чверті створити велику перевагу.

Другу 10-хвилинку «Будівельник» виграв з рахунком 22:11, а третю - 25:18. Перед заключним періодом перевага господарів становила 20 очок. Єдине, що змогли зробити гравці «Азовмашу» в кінцівці, так це скоротити відставання на 6 балів.

Таким чином, кияни вже в середу, 29 травня, зможуть стати чемпіонами, якщо виграють шостий матч у Маріуполі. Якщо ж «Азовмаш» зрівняє результат у серії, сьомий вирішальний матч фіналу Суперліги відбудеться в Києві 31 травня.