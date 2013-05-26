Хайнкес: Можливо, в Європі почалася ера Баварії (фото)

"Сезон ще не закінчений - на носі фінал Кубка Німеччини. Але, безумовно, ми вже домоглися фантастичних результатів. В історії Бундесліги ще не було команди, що грала так стабільно. Ми побили майже всі рекорди, випередили найближчого конкурента по чемпіонату Німеччини на 25 очок. Тепер по грі. Спочатку ми не могли зловити свій ритм. Треба віддати належне "Боруссії", яка тиснула і дуже гостро атакувала. Але ще до перерви ми могли забити. У другому таймі перевага перейшла до нас. Ми атакували небезпечніше, створили більше моментів. Саме в другому таймі ми заслужили цю перемогу", - сказав Хайнкес, якого цитує ТСН.

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Тренер переможців Ліги чемпіонів дуже задоволений своєю командою і тим, що вона постійно перебувала у творчому русі, шукала і знайшла свою гру.

"Я дуже задоволений - у цьому сезоні ми зробили те, чого раніше Бундесліга не знала. З самого початку ми мінялися, розвивалися, адаптувалися. У "Баварії" дивовижний командний дух. Я ніколи не зустрічався з такою згуртованістю у колективі. У нас 23 професіонала найвищої проби, і кожен готовий вийти в "основі". Гравцям і належить вся заслуга. Це один із секретів нашого успіху. Вельми дивно, що при такому підборі майстрів топ-класу у нас дуже дружний колектив", - пояснив тренер.

На думку Хайнкеса, через наполегливу і вперту працю футболістів його команди, дуже висока ймовірність того,що в Європі настала нова ера футболу - ера "Баварії"

"Прийшла пора поколінню Філіпа Лама і Бастіана Швайнштайгера виграти щось серйозне. Вони провели силу-силенну матчів за збірну, багато чого виграли на внутрішній арені, але зачекалися успіхів у Європі. Я дійсно дуже радий за своїх гравців. Можливо, пізніше буду радіти ще сильніше, а може, і заспокоюся - зрештою, я сьогодні не виходив на поле... Перемога в Лізі чемпіонів - це вершина тренерської кар'єри. Я (як тренер - ред.) тричі взяв участь у фіналі і двічі переміг. Подібне трапляється не з кожним. Обидві команди грали у високому темпі і тактично діяли за найвищими стандартами. Хочу зробити великий комплімент "Боруссії", цей розіграш Ліги чемпіонів вона провела за найвищими мірками, а перед цим два сезони завойовувала чемпіонський титул у Німеччині. Я розумію розчарування, коли поступаєшся у фіналі. Кар'єра завжди складається зі злетів і падінь, і в цьому можна черпати сили. Подивіться на нас. Ми програли у фіналі, але не змирилися зі своєю долею. Ми підняли планку і стали працювати ще більше. І прийшли до цього результату. Можливо, в Європі почалася нова ера. Ера "Баварії", - сказав Хайнкес.