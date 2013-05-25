Лігу чемпіонів виграв клуб Тимощука

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра на «Вемблі» вийшла яскравою, красивою і багатою на небезпечні моменти. Якщо в першому таймі майстерність гравців нівелювало нервову напругу від надзвичайної важливості матчу і голів глядачі так і не побачили, то потім пішла класна гра з безліччю моментів, що вилилася в голи обох команд.

Гра почалася атаками наперед відомого аутсайдера - «Боруссії». Дортмундський клуб вирішив відразу приголомшити суперника, але, у команди Юргена Клоппа вийшло лише захопити територіальну перевагу і не більше. Не можна сказати, що мюнхенці були готові до такого повороту подій, але швидко перебудувалися і холоднокровно захищалися. Найнебезпечніший момент був на 15-й хвилині, коли після прострілу Марко Ройса м'яч у дотик пробив по воротах Якуб Блащиковський, але надійно зіграв воротар «Баварії» Мануель Нойер, який зумів закрити ближній кут. Лише в середині першого тайму запал «Боруссії» почав потроху вичерпуватися і команда віддала ініціативу супернику. «Баварія» також не відрізнялася особливою винахідливістю в атаці. Кілька моментів мав Ар'єн Роббен, найнебезпечніший з яких він не зміг реалізувати на 30-й хвилині. Черговий провал гравців оборони «Боруссії» призвів до того, що Роббен вийшов один на один з воротарем і пробив, але м'яч потрапив точно у воротаря «Боруссії» Романа Вайденфеллера.

Після перерви гра різко загострилася. А перший гол почасти став плодом зусиль найнебезпечнішого гравця в складі «Баварії» до цієї хвилини. Ар'єн Роббен відгукнувся на пас у штрафний, наздогнав м'яч біля лицьової лінії і прострілив вздовж лінії воріт на дальню штангу. Там вже Маріо Манджукич у дотик переправив м'яч у порожні ворота. Здавалося, що зараз «Боруссія» здригнеться. Адже команда, яка виходила на поле в ролі аутсайдера, до гола суперника мала хоч і невелика, але все ж перевага. Тим не менш, варто віддати належне дортмундцям, які нетільки не зламалися, а з новими силами пішли вперед. Через сім хвилин їх зусилля були винагороджені пенальті, який арбітр призначив за порушення Данте Бонфіма. 11-метровий впевнено реалізував Ілкай Гюндоган, обдуривши воротаря і відправивши м'яч у протилежний кут воріт - 1:1.

Після цього гра трохи заспокоїлася. Суперники періодично створювали моменти біля воріт один одного, але чим менше часу залишалося до фінального свистка, тим менше команди виявляли бажання в атаці. І коли здавалося, що додаткового часу вже не уникнути, «Баварія» забила свій найголовніший гол у сезоні, що минає. На 89-й хвилині кращий гравець матчу в складі мюнхенців Арьєн Роббен отримав м'яч від Франка Рібері, обіграв захисника і точно пробив - 2:1. У «Боруссії» просто не залишилося часу на те, щоб зрівняти рахунок.

Таким чином, «Баварія» стала найсильнішою командою в європейському футболі сезону 2012/13, а гравець команди Анатолій Тимощук - найбільш титулованим українським футболістом в історії. Він тепер є володарем обох єврокубкових трофеїв - Ліги чемпіонів і Кубка УЄФА (Ліги Європи).