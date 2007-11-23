Моурінью відмовився очолити збірну Англії

Колишній головний тренер "Челсі" Жозе Моурінью не розглядає збірну Англії як варіант продовження своєї кар`єри наставника. Португальський фахівець, звільнений з лондонської команди у вересні, який до цих пір не тренує жодну команду, воліє радше очолити один з провідних європейських клубів, повідомляє ВВС News.

Моурінью не хоче працювати в збірній, перш за все, у зв`язку з тим, що йому не вдасться приділяти багато часу роботі з футболістами, які проводять велику частину кар`єри у своїх клубах. За інформацією ВВС, Моурінью допускає, що він може очолити лише збірну Португалії, але це станеться не раніше, ніж за декілька років.

Збірна Англії залишилася без головного тренера вранці 22 листопада, коли Асоціація футболу країни (FA) звільнила Стіва Макларена. При цьому англійські букмекери називають саме Моурінью головним претендентом на пост нового наставника національної команди, а вільна енциклопедія "Вікіпедія" написала, що португалець незабаром очолить збірну Англії.

Окрім Моурінью від роботи в збірній Англії відмовилися ще три тренери - Мартін О`Ніл, Сем Еллардайс і Стів Коппелл. У теж час Асоціація футболу Англії поки не робила нікому офіційних пропозицій.

Лента.ру