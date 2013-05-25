Дві українки беруть участь у "Діамантовій лізі"

До США вирушили дві українки – Віра Ребрик (метання списа) та Олена Холоша (стрибки у висоту), повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України.

Обидві українки етапом у США розпочинають «діамантову» серію-2013.

Ребрик у секторі для метання списа доведеться витримати конкуренцію від титулованих росіянки Марії Абакумової та німкені Крістіни Обергфьолль.

У Холоші суперниці не менш серйозні. Це хорватка Бланка Влашич, яка повертається у сектор після затяжної паузи, шведка Емма Грін-Трегаро та Леверн Спенсер з Сент-Люсії.

У змаганнях зі стрибків з жердиною серед жінок візьмуть участь нова рекордсменка світу в приміщенні американка Дженніфер Сур. Кинути їй виклик спробують бразилійка Фабіана Мурер, британка Холлі Блісдейл, кубинка Яріслей Сілва, німкеня Зільке Шпігельбург та чешка Йіржина Свободова.

Як повідомляв УНІАН, на перших двох етапах вдало виступив стрибун у висоту Богдан Бондаренко, який спочатку виборов перемогу, а на наступному етапі - друге місце. Також на другому етапі срібну нагороду у секторі для потрійного стрибка завоювала Ольга Саладуха.