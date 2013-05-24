Українські юніори виграли у росіян матч еліт-раунду відбору на Євро

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Краснодарі пройшла в рівній боротьбі, важкій і нервовій для обох команд.

Переваги в рахунку українські футболісти домоглися в першому таймі, коли протягом 20-ти хвилин забили два голи. Спочатку, на 11-й хвилині Олексій Хобленко відкрив рахунок, а на 31-й, подвоїв перевагу гостей Владлен Юрченко.

Після перерви команда Юрія Мороза стала грати другим номером, вирішивши сконцентруватися на збереженні переваги. Територіальна й ігрова перевага перейшла до збірної Росії і, як наслідок, на 69-й хвилині Руслан Болов скоротив розрив в рахунку, завершивши багатоходову комбінацію своєї команди. Володіли перевагою росіяни і надалі, але зрівняти рахунок не зуміли.

Таким чином, після двох турів збірна України набрала 3 очки. Нагадаємо, що в першому турі наша команда поступилася збірній Італії - 0:1.

У заключному турі змагань, 27 травня, українці зіграють з командою Туреччини, яка є одноосібним лідером турніру, набравши після двох турів 6 очок. У разі перемоги в останньому матчі гравці збірної України можуть при певному розкладі розраховувати на путівку на чемпіонат Європи до Литви. Для цього їм необхідно вигравати з великим рахунком і сподіватися, що збірна Італії в паралельному матчі не обіграє росіян.