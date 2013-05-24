Букмекери вважають клуб Тимощука фаворитом фіналу Ліги чемпіонів

25 травня відбудеться фінальний матч головного футбольного клубного турніру Європи - Ліги чемпіонів. У вирішальній грі на нейтральному полі лондонського стадіону "Уемблі" зійдуться німецькі "Баварія" (Мюнхен) і "Боруссія" (Дортмунд).

Як передає кореспондент УНІАН, матч у столиці Великої Британії стане першим фіналом за всю історію турніру, де зустрінуться два німецькі клуби.

Цікаво, що фінал цього року міг також стати суто іспанським. Але, на стадії 1/2 фіналу, мадридський "Реал" поступився "Боруссії", а "Барселона" - "Баварії". Таким чином, німецький чемпіонат на даний момент став найсильнішим у Європі, що визнають фахівці й аналітики провідних світових букмекерських контор, які складають свій рейтинг популярності національної першості. Єдина серйозна прогалина у чемпіонаті Бундесліги - відсутність серйозної конкуренції в боротьбі за чемпіонство. У сезоні 2012/13, який завершився 19 травня, "Баварія" в підсумковій турнірній таблиці випередила "Боруссію" на 25 очок - 91 проти 66. Відстань дуже велика, тим більше, враховуючи той факт, що команди зараз номінально вважаються першою-другою в європейському футболі.

Мабуть, виходячи з результатів національної першості, свій прогноз на цю гру зробили аналітики букмекерських контор. Ставки на перемогу "Баварії" в цьому протистоянні приймаються з розрахунку 1 до 1,7, нічия - 1 до 3,85, перемога "Боруссії" - 1 до 4,7.

Відзначимо також, що у складі "Баварії" числиться український легіонер Анатолій Тимощук. Правда, останнім часом він рідко виходить на поле навіть на заміну, і його поява в фіналі Ліги чемпіонів украй маловірогідна. Проте, він може стати нарівні з партнерами по команді володарем трофея Ліги чемпіонів. Пам'ятні медалі, за регламентом УЄФА, після закінчення матчу отримують усі гравці клубу, заявлені на сезон.

Матч почнеться о 21.45 за київським часом і транслюватиметься відразу на трьох українських каналах - ТРК "Україна", "Футбол" і "Футбол+".