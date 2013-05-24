Суркіса обрали віце-президентом УЄФА
18:02, 24 травня 2013Спорт
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Григорія Суркіса, котрий багато років очолював Федерацію футболу України, сьогодні в Лондоні на Конгресі УЄФА обрали віце-президентом керівного органа європейського футболу.
Григорій Суркіс куруватиме питання, які стосуються східноєвропейського регіону
Він – перший українець, який обійняв таку високу посаду в УЄФА, повідомляє Голос України.
У Швейцарії, де знаходиться штаб-квартира УЄФА, почесний президент ФФУ куруватиме в УЄФА питання, які стосуються східноєвропейського регіону.
Очевидно, однією з головних причин такої довіри до Григорія Суркіса з боку колег, стало успішне проведення Україною фінальної частини Євро-2012, зазначає видання.
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