Суркіса обрали віце-президентом УЄФА

18:02, 24 травня 2013
Спорт
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Григорія Суркіса, котрий багато років очолював Федерацію футболу України, сьогодні в Лондоні на Конгресі УЄФА обрали віце-президентом керівного органа європейського футболу.

Григорій Суркіс

Він – перший українець, який обійняв таку високу посаду в УЄФА, повідомляє Голос України.

У Швейцарії, де знаходиться штаб-квартира УЄФА, почесний президент ФФУ куруватиме в УЄФА питання, які стосуються східноєвропейського регіону.

Очевидно, однією з головних причин такої довіри до Григорія Суркіса з боку колег, стало успішне проведення Україною фінальної частини  Євро-2012, зазначає видання.

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