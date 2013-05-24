Суркіса обрали віце-президентом УЄФА

Він – перший українець, який обійняв таку високу посаду в УЄФА, повідомляє Голос України.

У Швейцарії, де знаходиться штаб-квартира УЄФА, почесний президент ФФУ куруватиме в УЄФА питання, які стосуються східноєвропейського регіону.

Очевидно, однією з головних причин такої довіри до Григорія Суркіса з боку колег, стало успішне проведення Україною фінальної частини Євро-2012, зазначає видання.