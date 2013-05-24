Тимощук повернеться в Зеніт

Італійський фахівець сказав в інтерв'ю Gazeta.ru: «Не бачу проблем і з поверненням Анатолія Тимощука. Як він уживеться з Ігорем Денисовим і хто гратиме на позиції опорного півзахисника? Адже вони грали разом. Для великої команди, якою є «Зеніт», конкуренція необхідна».

Останній сезон український півзахисник провів у складі німецької «Баварії» (Мюнхен), разом з якою став чемпіоном Німеччини.

Останній матч цього сезону «Баварія» проведе 25 травня, коли у фіналі Ліги чемпіонів на лондонському стадіоні «Уемблі» зіграє проти іншого німецького клубу – «Боруссії» з Дортмунда.