Тимощук повернеться в Зеніт
15:27, 24 травня 2013Спорт
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Головний тренер футбольного клубу «Зеніт» (Санкт-Петербург) Лучано Спалетті підтвердив, що українець Анатолій Тимощук, який раніше виступав у складі цієї команди, повернеться до «Зеніту».
Анатолій Тимощук перейду з Баварії в Зеніт
Італійський фахівець сказав в інтерв'ю Gazeta.ru: «Не бачу проблем і з поверненням Анатолія Тимощука. Як він уживеться з Ігорем Денисовим і хто гратиме на позиції опорного півзахисника? Адже вони грали разом. Для великої команди, якою є «Зеніт», конкуренція необхідна».
Останній сезон український півзахисник провів у складі німецької «Баварії» (Мюнхен), разом з якою став чемпіоном Німеччини.
Останній матч цього сезону «Баварія» проведе 25 травня, коли у фіналі Ліги чемпіонів на лондонському стадіоні «Уемблі» зіграє проти іншого німецького клубу – «Боруссії» з Дортмунда.
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