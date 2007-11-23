Жеребкування ЧС 2010: Україна потрапила у третій кошик

Стали відомі склади кошиків для жеребкування відбіркового раунду майбутнього чемпіонату світу.

1-ий кошик: Італія, Іспанія, Німеччина, Чехія, Франція, Португалія, Нідерланди, Хорватія, Греція;

2--ий кошик: Англія, Румунія, Шотландія, Туреччина, Болгарія, Росія, Польща, Швеція, Ізраїль;

3--ий кошик: Норвегія, Україна , Сербія, Данія, Північна Ірландія, Ірландія, Фінляндія, Швейцарія, Бельгія;

4--ий кошик: Словаччина, Боснія, Угорщина, Молдова, Уельс, Македонія, Білорусь, Литва, Кіпр;

5--ий кошик: Грузія, Албанія, Словенія, Латвія, Ісландія, Вірменія, Австрія, Казахстан, Ліхтенштейн;

6--ий кошик: Азербайджан, Естонія, Мальта, Люксембург, Чорногорія, Андорра, Фарери, Сан-Маріно.

За результатами жеребкування буде сформовано 8 груп по шість команд і одну з п`ятьма. Переможці підгруп безпосередньо проходять у фінальний турнір. Вісім кращих других місць зустрінуться між собою в стикових поєдинках.

Сам процес жеребкування пройде в неділю в 17.00 за київським часом у Дурбані і буде в прямому ефірі показано на УТ-1.

Football.ua