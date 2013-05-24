ЗМІ: Будівництво «Арени Київ» може викликати транспортний колапс у Києві

Будувати стадіон вирішили на перетині вулиці Академіка Заболотного та Столичного шосе. Але саме у цьому місці уникнути транспортного колапсу не вийде, пише «Чемпіон».

«Доставити на гру 20 тисяч уболівальників та вивезти їх після матчу Євро-2015 без відсутності поблизу метро - нереально. Причому інтенсивність заторів на Столичному шосе вже нині зашкалює під десять балів. Про це чомусь ніхто не подумав», - інформує видання.

"Я чув, що арену будуватимуть між Московською площею і вулицею Горького, там відповідне місце промзона. А якщо хочуть розмістити її на перетині вулиці Академіка Заболотного і Столичного шосе, то моя думка: це черговий дерибан бюджетних грошей», - вважає директор Інституту міста Олександр Сергієнко.

«Як на мене, місце не дуже зручне, на околиці міста. Якби поблизу станції було метро, ще куди не йшло... Потім Евробаскет пройде, і ніхто не знатиме, що з ареною робити. У Києві, я вважаю, повно території, промзон, де можна було б побудувати спортивний комплекс, і не лише для одного Евробаскета, а взагалі для киян», - каже він.

Будувати стадіон буде компанія DeVision, власником якої, як стверджує видання, є Дмитро Буряк, який на початку 2000 років був основним спонсором БК "Київ".

"Чемпіону", із посиланням на власні джерела, повідомляє, що компанії пана Буряка виділили дуже пільгові умови будівництва "Арени Київ". Будівництво стадіону на 75% буде здійснено за бюджетні кошти у вигляді безвідсоткового кредиту на велику кількість років. Видання також додає, що саме поряд з новою спортивною ареною знаходяться будівлі "Домосфера", готель, бізнес-центр, що також належать Буряку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві відбулася урочиста церемонія закладання пам'ятної капсули у підмурок «Київарени», що будується до Чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року.