Відбулося закладання капсули у підмурок «Київарени» до Євробаскету-2015

Як передає кореспондент УНІАН, саме на цій арені, як передбачається, пройде фінальний матч.



У церемонії взяли участь прем'єр-міністр України Микола Азаров, президент Федерації баскетболу України Олександр Волков, директор турніру Євробаскет-2015 Маркіян Лубківський.

Виступаючи на відкритті, Азаров зазначив, що “сьогодні починається будівництво об'єкту, який дуже потрібен не лише нашій столиці, а й усій країні. Я упевнений, що будівництво пройде швидко і грамотно, і в установлені терміни я разом з вами переріжу стрічку на відкритті арени”.

Після цього відбулася презентація нового багатофункціонального комплексу, який суміщатиме в собі спортивну арену і розважальний зал. Унікальний зал-трансформер «Київарени» розрахований на проведення заходів до 20 тис. посадочних місць, а також включає ВІП-ложу і окрему президентську ложу.

Забудовник обіцяє, що арена буде високотехнологічною і її можна буде використовувати під безліч різних видів спортивних заходів таких як баскетбол, теніс, бокс, хокей, а також вона легко і швидко може трансформуватися для проведення концертів.

Спорудження арени проводитиметься з урахуванням всіх вимог європейського відділення Міжнародної федерації баскетболу до проведення баскетбольних матчів світового рівня.

Голова ради - директор компанії-забудовника DeVision Дмитро Буряк зазначив: “Я гордий тим, що нам довірили побудувати арену, таку значущу для країни. Комплекс багатофункціональний і передбачається, що працюватиме 24 години на добу. При будівництві «Київарени» ми будемо використовувати всі суперсучасні технології, які використовувалися при будівництві аналогічних арен в Європі й США. Зокрема, ми використовуємо досвід будівництва арени в Каунасі, де пройшов фінальний матч Євробаскету-2011”.

У свою чергу, президент Федерації баскетболу України, олімпійський чемпіон Волков заявив: “Мрія багатьох поколінь спортсменів, функціонерів, уболівальників збулася, нарешті стала реальною. Ми одержимо ультрасучасний палац спорту. Я дуже щасливий і буду ще щасливіший, коли ми переріжемо стрічку і палац відкриється і почне працювати”.

За словами директора Місцевого організаційного комітету Євробаскет-2015 Лубківського, “всі ми є частиною великої події, адже на цій арені повинні пройти матчі Євробаскету. Хочу зазначити, що ФІБА-Європа трохи розгублена, у нас дуже багато проектів гідних арен, які вже почали будуватися. Конкуренція буде великою, і вибір гідний. І це чудово”.

Арена, попередня вартість якої становить 1 млрд грн, повинна відкритися в січні 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з баскетболу пройде в Україні у вересні 2015 року.