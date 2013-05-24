Янукович привітав Київський олімпійський комітет зі 100-річчям

Про це сказано у вітанні Президента України Віктора Януковича з нагоди 100-річного ювілею Київського олімпійського комітету.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у вітанні йдеться: “Щиро вітаю вас із ювілеєм Київського олімпійського комітету, який разом з нами відзначають Міжнародний олімпійський комітет, національні комітети та спортивні федерації. Сто років тому у Києві відбулася Перша Російська олімпіада, що ознаменувала початок олімпійського руху на українській землі.Сьогодні одним із пріоритетів політики нашої держави є всебічна підтримка гармонійного фізичного виховання молоді, активна пропаганда здорового способу життя, розбудова спортивної інфраструктури”.

Янукович зазначив, що завдяки спільним скоординованим діям Україна гідно провела фінальну частину Чемпіонату з футболу Євро-2012.

Він також висловив упевненість, що через два роки Україна гостинно прийматиме найсильніші баскетбольні збірні континенту.

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“Переконаний, що Україна й надалі докладатиме всіх зусиль, щоб здобувати право на організацію міжнародних змагань найвищого рівня. Бажаю учасникам олімпійського руху успіхів, наполегливості та нових перемог”, - наголосив Янукович.

Як повідомляв УНІАН, 24-25 травня Київ відзначатиме сторіччя Олімпійського Києва та заснування Київського олімпійського комітету.

І Російська Олімпіада у Києві тривала з 20 до 24 серпня 1913 року. Змагання проходили з 11 видів спорту: легка атлетика, гімнастика, фехтування, боротьба, важка атлетика, стрільба, плавання, вело- та мотоспорт, лаун-теніс, футбол.

Понад 600 учасників представляли Москву, Санкт-Петербург, Варшаву, Ригу, Київ, Харків, Одесу, Кам’янець-Подільський, Чернігів, Могильов, Луцьк, Новоросійськ, Севастополь, Ростов, Катеринослав, Курськ, Самару, Тирасполь, Рівне, Юр’єв, Віндаву.

У підсумку змагань найбільше нагород вибороли спортсмени Санкт-Петербурга, друге місце посіли представники України, зокрема, спортсмени Києва, а третє – спортсмени з Москви.