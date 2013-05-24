Центр олімпійських досліджень отримав міжнародний статус

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки України, центр виник у результаті спільної діяльності Національного олімпійського комітету, Олімпійської академії України та Національного університету фізичного виховання та спорту.

Надання міжнародного статусу Центру (існує з 1992 р.) присвячене важливій в олімпійському спорті дати – 100-річчя проведення в Києві Першої Російської Олімпіади 1913-го року.

Центр займатиметься збором та вивченням усієї можливої інформації щодо історії та розвитку олімпійського руху. Робота фахівців буде спрямована на максимальну популяризацію олімпізму різними шляхами – видання навчальної літератури, наукових та методичних посібників, розробка спеціальних програм для середніх та вищих навчальних закладів, проведення міжнародних семінарів, конференцій тощо.

«Міжнародний статус центру є важливим кроком для всього українського спорту. Це не лише дасть можливість суттєво розширити міжнародні напрямки нашої діяльності, а й ще більшими темпами інтегрувати українську спортивну індустрію у світову», - зазначив ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України Євгеній Імас.

На відкриття приїхав президент Олімпійської ради Азії, президент Асоціації національних олімпійських комітетів Шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах, що свідчить про інтерес до такої структури міжнародної спільноти. Тепер у Києві будуть проводити нові наукові розробки, гроші на які в тому числі зможуть бути залучені за допомогою міжнародних грантів.

У найближчому майбутньому планується також запуск веб-сайту Центру, де в онлайн-режимі можна буде подати запит на отримання конкретної інформації щодо олімпійського руху. Також в університеті готові приймати заявки від шкіл, гуртків, спортивних секцій чи просто батьків на проведення ознайомлювальних екскурсій.