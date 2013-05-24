УЄФА вивчить застосування стероїдів у футболі

Як повідомляє прес-служба Федерації футболу України, виконком ухвалив дане рішення на засіданні у Лондоні, яке проходить 22 і 23 травня.

Мета дослідження полягає в тому, щоб за допомогою вивчення ретроспективних даних визначити потенційну поширеність використання стероїдів у європейському футболі.

Дослідження матиме колективний і анонімний характер, тобто не призведе до викриття футболістів у порушенні антидопінгових правил.

На підставі результатів дослідження може бути прийнято рішення про введення стероїдних біологічних паспортів для спортсменів у рамках антидопінгової програми УЄФА.

Також Виконавчий комітет УЄФА вирішив з сезону 2013/14 на додаток до стандартних аналізів сечі проводити в турнірах під егідою УЄФА певну кількість аналізів крові. Раніше аналізи крові футболістів робилися тільки на фінальних стадіях чемпіонату Європи.