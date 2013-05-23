УЄФА посилив покарання за расистську поведінку під час матчів

Виконком УЄФА посилив покарання за расистську поведінку і наділив додатковими повноваженнями дисциплінарні інстанції для посилення боротьби з договірними матчами.

Як повідомляє прес-служба Федерації футболу України, у новій редакції Дисциплінарного регламенту УЄФА, який набуде чинності 1 червня 2013 року, Виконавчий комітет УЄФА посилив покарання за расистську поведінку.

Виконком ухвалив дане рішення на засіданні у Лондоні, яке проходить 22 і 23 травня та передує запланованому на 24 травня XXXVII черговому Конгресу УЄФА.

Новий дисциплінарний регламент передбачає суворіші санкції для більш ефективної боротьби з расистською поведінкою під час футбольних матчів. Таким чином УЄФА продовжив політику повного неприйняття расизму, в рамках якої 27 березня 2013 Стратегічна рада з професійного футболу прийняла у Софії спеціальну резолюцію.

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Завтра делегатам XXXVII Конгресу УЄФА буде представлена окрема резолюція щодо боротьби з расизмом.

Нові санкції щодо осіб, визнаних винними у расистській поведінці та дискримінації, включають: щодо глядачів: часткове закриття трибун при першому порушенні, повне закриття трибун, вкупі зі штрафом у 50 тисяч євро, при повторному; щодо гравців або офіційних осіб: дискваліфікація на 10 матчів або більше.

Мінімальна дискваліфікація за тиск на суддів була збільшена з двох до трьох матчів, а термін дискваліфікації за напад на рефері виріс з 10 до 15 матчів.

Крім того, дисциплінарні інстанції УЄФА були наділені додатковими повноваженнями, що дозволяють їм вживати заходів, якщо національні асоціації УЄФА не карають чи карають невідповідним чином за порушення, які завдають шкоди самій сутності футболу, особливо - за порушення, пов'язані з договірними матчами, корупцією та допінгом.

Водночас Виконавчий комітет УЄФА вирішив скасувати строки давності щодо порушень, пов'язаних з корупцією/хабарництвом і договірними матчами, щоб дисциплінарних заходів можна було вживати незалежно від того, коли подібні порушення мали місце.