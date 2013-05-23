У єврокубковому сезоні першим від України стартує Чорноморець

Згідно з рейтингом УЄФА, опублікованим на офіційному сайті організації, один український клуб почне боротьбу з другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Фіналіст Кубка України, одеський "Чорноморець" проведе перші матчі 18 і 25 липня. Жеребкування цього етапу змагань відбудеться 24 червня. Одеський клуб потрапить до числа сіяних команд і в своїй парі вважатиметься фаворитом.

З третього раунду кваліфікації почне виступи донецький "Металург". На цій стадії "Металург" також має бути сіяною командою, а ось "Чорноморець", якщо успішно подолає попередній етап турніру, може і не потрапити до числа сіяних, оскільки на даний момент перебуває фактично у середині списку команд-учасниць турніру. Жеребкування цього етапу турніру відбудеться 19 липня, матчі - 1 і 8 серпня.

З четвертого раунду - плей-офф - в боротьбу включаться київське "Динамо" і дніпропетровське "Дніпро". Обидві команди мають потрапити до списку сіяних, тоді як "Чорноморець" і "Металург", знову ж таки, якщо подолають попередні раунди, будуть в списку несіяних. Жеребкування раунду плей-офф заплановане на 8 серпня, а матчі відбудуться 22 і 29 серпня.

Основний турнір Ліги Європи - груповий етап - стартує у вересні.

Нагадаємо, що в сезоні 2012/2013 від України до основного турніру Ліги Європи пробилися дві команди. Обидві - харківський "Металіст" і "Дніпро" - потрапили до 1/16 фіналу. Також у цій стадії змагань брало участь київське "Динамо", як команда, що посіла восени третє місце в груповому етапі головного єврокубкового турніру Ліги чемпіонів.