Оголошено склад збірної України з біатлону на олімпійський сезон

Як повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України, змін у команді досить багато. До основної збірної більше не входять такі спортсмени як Олександр Батюк, Віталій Козловський, Олександр Колос, Михайло Сердюк, Тетяна Бєлкіна. Водночас багато кандидатів переведено до основної команди, а в резерві практично всі нові імена. Загальна кількість спортсменів у трьох збірних збільшилася порівняно з минулим роком на 13 осіб, і на 28 осіб за два роки.

Основний склад збірної України виглядає так. Чоловіки - Олег Бережной, Олександр Беланенко, Андрій Возняк, Ігор Гарбуз, Олександр Дахно, Андрій Дериземля, Максим Івко, Віталій Кільчицький, Антон Мігда, Іван Моравський, Денис Насико, Дмитро Підручний, Олексій Петренко, Артем Прима, Роман Прима, Василь Потапенко, Дмитро Русинов, Сергій Седнєв, Сергій Семенов, Артем Тищенко і Руслан Ткаленко. Жінки - Ольга Абрамова, Надія Бєлкина, Ірина Беган, Яна Бондар, Юлія Бригинець, Наталя Бурдига, Ірина Варвинец, Алла Гіленко, Юлія Джима, Юлія Журавок, Марія Кручова, Анастасія Меркушина, Анастасія Ничипоренко, Марія Панфілова, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Інна Супрун, Наталія Тихонова, Тетяна Трачук і Катерина Сердюк.

Сезон 2013/2014 у світовому біатлоні стартує гонками етапу Кубка світу наприкінці листопада.