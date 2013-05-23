Кубок України: Після матчу Янукович поспілкувався з уболівальниками на стадіоні

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови держави, під час розмови до Януковича звернувся 14-річний юнак з проханням допомогти йому отримати футболку капітана «Шахтаря». Президент одразу доручив міністру молоді і спорту Равілю Сафіулліну посприяти юному вболівальнику. Мрія юнака здійснилась - він отримав футболку Срни. Юнак подякував Президентові, який здійснив його мрію.

«Я дуже вдячний Президенту. Якби не він, я футболки не отримав би», - сказав хлопець.

Крім того, Віктор Янукович привітав з хорошою організацією матчу голову Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна і Сергія Курченка - президента ФК «Металіст», на стадіоні якого відбулася гра, - а також вручив Кубок України з футболу команді ФК «Шахтар» (Донецьк).

Нагадаємо, фінальний матч Кубку України з футболу між командами «Шахтар» (Донецьк) і «Чорноморець» (Одеса) завершився перемогою донеччан з рахунком 3:0.