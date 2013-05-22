Шахтар виграв Кубок України

Перемогу з великим рахунком здобули гірники - 3:0.

Як передає кореспондент УНІАН, матч у Харкові розпочався у повільному темпі. Команди були обережними і не поспішали створювати гострі моменти. Разом з тим, «Шахтар» відразу позначив свою перевагу, а «Чорноморець» обрав суто оборонну тактику гри.

Враховуючи повільний темп зустрічі, одесити впевнено тримали оборону і цілком могли довести гру до перерви з нічийним рахунком. Але, за п'ять хвилин до свистка арбітра, гірники розіграли швидку і дуже гостру комбінацію, яка дала свої плоди. Генріх Мхітарян віддав пас у штрафну Луїсу Адріано, той скинув мячпод удар Фернандіньйо, який пробив у ближню дев'ятку - 1:0.

У другому таймі гірники тільки нарощували свою перевагу. На 53-й хвилині після передачі Тайсона Мхітарян прострілив уздовж штрафного і Алекс Тейшера в дотик низом пробив у ближній кут воріт одеситів - 2:0.

Нарешті, на 73-й хвилині, після передачі Дугласа Кости Тайсон красивим ударом відправив м'яч під поперечину - 3:0.

Таким чином, «Шахтар» в дев'ятий раз (втретє поспіль) виграв Кубок України з футболу.