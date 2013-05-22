Українська молодіжка програла перший матч еліт-раунду Євро
17:05, 22 травня 2013Спорт
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Збірна України з футболу програла перший матч еліт-раунду Євро.
Долю матчу вирішив один гол
У російському Краснодарі завершився перший матч еліт-раунду відбіркового циклу Чемпіонату Європи з футболу серед гравців, вік яких не перевищує 19 років, в якому збірна України програла команді Італії з рахунком 0:1.
Українська команда на рівних боролася з суперником значну частину ігрового часу.
Долю матчу вирішила атака італійців на 74-й хвилині, яку точним ударом завершив Антоніо Роцци.
Таким чином, збірна України істотно понизила шанси у боротьбі за перше місце, яке дає право потрапити у фінальний раунд Чемпіонату Європи.
У турнірі чотирьох команд 24 травня українські футболісти також зіграють з господарями турніру - збірною Росії, а 27 травня - з однолітками з Туреччини.
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