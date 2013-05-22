Українська молодіжка програла перший матч еліт-раунду Євро

У російському Краснодарі завершився перший матч еліт-раунду відбіркового циклу Чемпіонату Європи з футболу серед гравців, вік яких не перевищує 19 років, в якому збірна України програла команді Італії з рахунком 0:1.

Українська команда на рівних боролася з суперником значну частину ігрового часу.

Долю матчу вирішила атака італійців на 74-й хвилині, яку точним ударом завершив Антоніо Роцци.

Таким чином, збірна України істотно понизила шанси у боротьбі за перше місце, яке дає право потрапити у фінальний раунд Чемпіонату Європи.

У турнірі чотирьох команд 24 травня українські футболісти також зіграють з господарями турніру - збірною Росії, а 27 травня - з однолітками з Туреччини.