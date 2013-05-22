УЄФА оштрафував київський «Арсенал» на 75 тисяч євро
Київський ”Арсенал” оштрафовано УЄФА на 75 тис. євро.
Київський футбольний клуб ”Арсенал” оштрафовано на 75 тис. євро, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Наголошується, що в Ньоні відбулася нарада арбітражної палати Інстанції з фінансового контролю клубів (ІФКК) УЄФА.
ІФКК прийняла санкції стосовно восьми клубів у зв`язку зі значними заборгованостями. Щоб уникнути санкцій, встановлених ІФКК, клуби повинні були погасити заборгованості 31 березня 2013 року.
Розслідування показало, що ”Рапід” Бухарест (Румунія) і ”Арсенал” Київ (Україна) не виконали умови, поставлені ІФКК. Таким чином, усі санкції, зазначені в рішенні, будуть застосовані до цих клубів у повному обсязі.
На ”Рапід” накладено штраф у розмірі 100 тисяч євро і заборона на участь у двох наступних турнірах УЄФА, в яких команда могла б виступити в найближчі три сезони (тобто 2013/14, 2014/15, 2015/16).
”Арсенал” Київ оштрафовано на 75 тисяч євро.
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Арбітражна палата ІФФК також підтвердила, що ”Малага” (Іспанія), ”Хайдук” Спліт (Хорватія), ”Осієк” (Хорватія), ”Динамо” Бухарест (Румунія), ”Партизан” (Сербія) і ”Войводіна” (Сербія) виконали всі умови ІФКК. Отже, з вказаних клубів будуть зняті всі введені раніше умовно санкції.
Як повідомляв УНІАН, новий власник ФК ”Арсенал” (Київ) Олександр Онищенко оголосив про погашення боргів перед гравцями й адміністративними працівниками клубу 25 квітня.