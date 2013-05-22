УЄФА оштрафував київський «Арсенал» на 75 тисяч євро

Київський футбольний клуб ”Арсенал” оштрафовано на 75 тис. євро, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Наголошується, що в Ньоні відбулася нарада арбітражної палати Інстанції з фінансового контролю клубів (ІФКК) УЄФА.

ІФКК прийняла санкції стосовно восьми клубів у зв`язку зі значними заборгованостями. Щоб уникнути санкцій, встановлених ІФКК, клуби повинні були погасити заборгованості 31 березня 2013 року.

Розслідування показало, що ”Рапід” Бухарест (Румунія) і ”Арсенал” Київ (Україна) не виконали умови, поставлені ІФКК. Таким чином, усі санкції, зазначені в рішенні, будуть застосовані до цих клубів у повному обсязі.

На ”Рапід” накладено штраф у розмірі 100 тисяч євро і заборона на участь у двох наступних турнірах УЄФА, в яких команда могла б виступити в найближчі три сезони (тобто 2013/14, 2014/15, 2015/16).

”Арсенал” Київ оштрафовано на 75 тисяч євро.

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Арбітражна палата ІФФК також підтвердила, що ”Малага” (Іспанія), ”Хайдук” Спліт (Хорватія), ”Осієк” (Хорватія), ”Динамо” Бухарест (Румунія), ”Партизан” (Сербія) і ”Войводіна” (Сербія) виконали всі умови ІФКК. Отже, з вказаних клубів будуть зняті всі введені раніше умовно санкції.

Як повідомляв УНІАН, новий власник ФК ”Арсенал” (Київ) Олександр Онищенко оголосив про погашення боргів перед гравцями й адміністративними працівниками клубу 25 квітня.