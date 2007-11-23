Тотті може не зіграти проти ”Динамо”

Півзахисник "Роми" Франческо Тотті одержав пошкодження на тренуванні у четвер вранці, пише La Gazetta dello Sport. Сьогодні футболіст збірної Італії пройде повне медичне обстеження, після якого можна буде з упевненістю сказати про те, чи візьме капітан римського клубу участь у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти "Динамо" найближчого вівторка.

Динамоманія