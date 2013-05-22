Букмекери майже не сумніваються, хто виграє Кубок України з футболу

Сьогодні в Харкові відбудеться фінальний матчу Кубка України з футболу сезону 2012/2013, в якому донецький ФК "Шахтар" виступатиме в ролі явного фаворита в грі з одеським ФК "Чорноморець".

Як передає кореспондент УНІАН, у Харкові зустрінуться новоспечений чемпіон України й команда, що займає 7-е місце в турнірній таблиці за тур до закінчення чемпіонату української Прем'єр-ліги.

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Одесити провалили кінцівку чемпіонату країни. Ще місяць тому команда йшла на п'ятому місці й навіть мала шанси вступити в боротьбу за другий рядок у підсумковій турнірній таблиці й путівку до Ліги чемпіонів, яку вели харківський "Металіст", київське "Динамо" і дніпропетровське "Дніпро". Але низка поразок останнім часом, відкинула команду в середину турнірної таблиці. Правда, головне завдання на сезон - потрапляння в єврокубки - команда виконала. У Лізі Європи УЄФА вона гратиме незалежно від результату фіналу Кубка України, оскільки "Шахтар" представлятиме Україну в Лізі чемпіонів.

Котирування букмекерських контор напередодні матчу виразно показують перевагу донецької команди. Ставки на "Шахтар" приймаються, в середньому, з розрахунку 1 до 1,21. Водночас нічию букмекери оцінюють із вірогідністю 1 до 7,8, а перемогу "Чорноморця" - лише 1 до 14.

Гра на "Металіст-Арені" в Харкові почнеться о 19.45.