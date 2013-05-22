Міністр спорту Росії не бачить сенсу у створенні Об'єднаного чемпіонату

Міністр спорту Росії Віталій Мутко різко відкинув ідею Об'єднаного чемпіонату України і Росії. "Я не бачу в об'єднаній футбольній лізі жодного сенсу! Росія в рейтингу УЄФА на восьмому місці. Країна у нас найбільша, у нас близько сотні професійних клубів. А в чому сенс нам із кимось об'єднуватися?", - заявив Мутко в інтерв'ю "Спорт день за днем".

Він визнав, що з російським футболом не все гаразд, однак, уточнив, що об'єднання нічим не допоможе. Мутко вважає, що краще розвивати "своє господарство", кинувши на нього всі кошти, повідомляє ТСН.

Міністр також зазначив, що російський ринок у десятки разів більший від українського, тому, вже перспективніший. А ще він упевнений, що незалежність футболу варто берегти. "Є ж чудові, престижні клубні турніри - Ліга чемпіонів, Ліга Європи. Виграйте домашній чемпіонат, виступайте в Лізі чемпіонів, перемагайте, заробляйте там, прославляйте свій клуб! Нащо ж ще щось винаходити, створювати, коли все вже організовано, тільки грайте добре! Не обов'язково, до речі, підбирати собі суперників, шукати їх в Україні, обіграйте мадридський "Реал", благо давно створений турнір, де це можна зробити", - додав Мутко.