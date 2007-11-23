Букмекери вважають збірну Росії одним з аутсайдерів Євро-2008
Котирування мають змінитися 2-го грудня
Впливова британська букмекерська контора William Hill опублікувала котирування на перемогу команд-учасниць у чемпіонаті Європи з футболу, який пройде в Австрії і Швейцарії з 7 по 29 червня 2008 року.
Збірна Росії опинилася серед аутсайдерів (але не явних) з коефіцієнтом 25,00.
Основним фаворитом чемпіонату Європи є збірна Німеччини (5 до 1), яка випереджає італійців і французів, що йдуть услід. Головним же аутсайдером турніру букмекери вважають одну з приймаючих сторін, а саме команду Австрії, яка разом з Швейцарією потрапила в число учасників поза конкурсом.
Більш примарні, ніж у Росії, шанси на перемогу в чемпіонаті мають також Польща і Туреччина.
Ось як на сьогоднішній день виглядають котирування збірних на Євро-2008:
Німеччина 5/1
Італія 11/2
Франція 13/2
Іспанія 7/1
Нідерланди 8/1
Португалія 9/1
Чехія 12/1
Хорватія 12/1
Швейцарія 20/1
Росія 25/1
Греція 25/1
Швеція 25/1
Румунія 25/1
Туреччина 40/1
Польща 50/1
Австрія 80/1
Не можна не відзначити, що котирування неодмінно мають зазнати зміни вже 2-го грудня, коли в Люцерні відбудеться жеребкування ЧЄ-2008, що розподілить всіх його учасників по групах.