Букмекери вважають збірну Росії одним з аутсайдерів Євро-2008

Впливова британська букмекерська контора William Hill опублікувала котирування на перемогу команд-учасниць у чемпіонаті Європи з футболу, який пройде в Австрії і Швейцарії з 7 по 29 червня 2008 року.

Збірна Росії опинилася серед аутсайдерів (але не явних) з коефіцієнтом 25,00.

Основним фаворитом чемпіонату Європи є збірна Німеччини (5 до 1), яка випереджає італійців і французів, що йдуть услід. Головним же аутсайдером турніру букмекери вважають одну з приймаючих сторін, а саме команду Австрії, яка разом з Швейцарією потрапила в число учасників поза конкурсом.

Більш примарні, ніж у Росії, шанси на перемогу в чемпіонаті мають також Польща і Туреччина.

Ось як на сьогоднішній день виглядають котирування збірних на Євро-2008:

Німеччина 5/1

Італія 11/2

Франція 13/2

Іспанія 7/1

Нідерланди 8/1

Португалія 9/1

Чехія 12/1

Хорватія 12/1

Швейцарія 20/1

Росія 25/1

Греція 25/1

Швеція 25/1

Румунія 25/1

Туреччина 40/1

Польща 50/1

Австрія 80/1

Не можна не відзначити, що котирування неодмінно мають зазнати зміни вже 2-го грудня, коли в Люцерні відбудеться жеребкування ЧЄ-2008, що розподілить всіх його учасників по групах.

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