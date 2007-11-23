Букмекери вважають збірну Росії одним з аутсайдерів Євро-2008

08:30, 23 листопада 2007
Спорт
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Котирування мають змінитися 2-го грудня

Впливова британська букмекерська контора William Hill опублікувала котирування на перемогу команд-учасниць у чемпіонаті Європи з футболу, який пройде в Австрії і Швейцарії з 7 по 29 червня 2008 року.

Збірна Росії опинилася серед аутсайдерів (але не явних) з коефіцієнтом 25,00.

Основним фаворитом чемпіонату Європи є збірна Німеччини (5 до 1), яка випереджає італійців і французів, що йдуть услід. Головним же аутсайдером турніру букмекери вважають одну з приймаючих сторін, а саме команду Австрії, яка разом з Швейцарією потрапила в число учасників поза конкурсом.

Більш примарні, ніж у Росії, шанси на перемогу в чемпіонаті мають також Польща і Туреччина.

Ось як на сьогоднішній день виглядають котирування збірних на Євро-2008:

Німеччина  5/1

Італія  11/2

Франція  13/2

Іспанія  7/1

Нідерланди  8/1

Португалія  9/1

Чехія  12/1

Хорватія  12/1

Швейцарія  20/1

Росія  25/1

Греція  25/1

Швеція  25/1

Румунія  25/1

Туреччина  40/1

Польща  50/1

Австрія  80/1

Не можна не відзначити, що котирування неодмінно мають зазнати зміни вже 2-го грудня, коли в Люцерні відбудеться жеребкування ЧЄ-2008, що розподілить всіх його учасників по групах.

Newsru

 

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