Джерело: Янукович відвідає фінал Кубку України

Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

«Підготовка ведеться. На 99,9% так, приїде», - повідомив співрозмовник агентства.

За відомостями джерела, у програмі візиту Януковича до Харкова один об’єкт – обласний спортивний комплекс «Металіст», на якому о 19.45 розпочнеться фінальний матч між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Чорноморець» (Одеса).

Водночас, користувачі соціальних мереж висловлюють припущення, що Янукович прибуде до Харкова, що вручити Кубок України з футболу переможцю гри «Шахтар» - «Чорноморець». При цьому дехто зауважує, що більшість квитків на матч не поступили у вільний продаж у каси стадіону, а розповсюджувалися безкоштовно серед старшокласників міста.