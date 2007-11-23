Срібний призер чемпіонату світу з боксу переселився з гуртожитку

Голова Луганської облдержадміністрації Олександр АНТІПОВ вручив ключі від двокімнатної квартири майстру спорту міжнародного класу з боксу В’ячеславу ГЛАЗКОВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином обласна адміністрація дотримала свого слова, коли під час зустрічі спортсмена, який став срібним призером Чемпіонату світу з боксу в Чикаго, було обіцяно подарувати йому квартиру. До цього В.ГЛАЗКОВ мешкав у гуртожитку. Учора з ним також було підписано договір, згідно з яким спортсмен представлятиме Луганську область на Олімпійських іграх впродовж двох сезонів.

В.ГЛАЗКОВ, член збірної команди України з боксу, є учнем луганської обласної школи вищої спортивної майстерності, представляє фізкультурно-спортивне товариство «Україна». Неодноразовий чемпіон України, переможець і призер багатьох міжнародних змагань. Тренує В.ГЛАЗКОВА заслужений тренер України Олександр АРЛАНОВ.