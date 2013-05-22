На фіналі Кубка України з футболу зберуться 40 тисяч уболівальників

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Також до охорони громадського порядку та забезпечення безпеки громадян на території міста Харкова та Харківської області під час проведення матчу будуть залучені 65 військовослужбовці внутрішніх військ МВС України.

За попередніми даними, відвідати футбольну гру планує близько 40 тисяч вболівальників – харків’ян і гостей міста з різних регіонів України.

«Харківська міліція звертається до гостей нашого міста з проханням дотримуватися толерантної поведінки та не допускати порушень громадського порядку. Сподіваємося на ваше порозуміння!», - наголосили в облуправлінні МВС.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня в Харкові на обласному спортивному комплексі «Металіст» в рамках проведення фінального матчу розіграшу Кубку України з футболу відбудеться зустріч футбольних клубів «Шахтар» (Донецьк) та «Чорноморець» (Одеса).