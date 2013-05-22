Хокейна збірна України зберегла місце в світовому рейтингу

Збірна України в цьому списку посіла 20-е місце.

Як повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації хокею, останніми свій чемпіонат провели команди елітного дивізіону, де збірна Швеції здобула титул чемпіону. Саме шведи й очолили списком найсильніших команд, піднявшись, порівняно з минулим роком на три сходинки - з четвертої на першу. На рахунку скандинавської збірної 3105 балів. Минулорічний чемпіон світу - росіяни - опустилися з першої на третю сходинку, а другу, як і торік, займає команда Фінляндії. До п’ятірки кращих команд світу входять також збірні Чехії та Канади.

Збірна України залишилася на 20-у місці навіть незважаючи на те, що виграла турнір у своєму дивізіоні 1В. Це пояснюється тим, що суперники українців по цьому турніру здебільшого мали нижчий за українців рейтинг.

Серед суперників збірної України на ЧС-2014 у Дивізіоні 1А найвищий рейтинг має Австрія (15 місце). Далі йдуть Словенія (17-е), Угорщина (19-е), Японія (21-е) та Південна Корея (25-е).