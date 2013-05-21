Рац змінив Шахтар на лондонський Вест Хем

Капітан збірної Румунії з футболу Резван Рац перейшов з донецького Шахтаря до лондонського "Вест Хема" на правах вільного агента, повідомляють РІА «Новости» з посиланням на офіційний сайт англійського клубу.

Контракт 31-річного румунського захисника з донецьким клубом, за який він виступав з 2003 року, закінчується 1 липня 2013 року. Після чого "Вест Хем" підпише з футболістом угоду на один рік з можливістю продовження ще на 2 або 3 роки.

"Я дуже радий, що нам вдалося роздобути футболіста з таким досвідом і характером. Він виступав у Лізі чемпіонів цього року і грав на найвищому рівні протягом декількох років. "Шахтар" запропонував йому гарний контракт, але він завжди хотів спробувати свої сили в Англії", - сказав головний тренер "молотобійців" Сем Еллардайс.

У минулому сезоні Р.Рац допоміг "Шахтарю" вчетверте поспіль здобути перемогу в українській прем'єр-лізі, сам же футболіст став семиразовим чемпіоном України. Загалом Р.Рац провів за "Шахтар" 248 матчів, включаючи 57 ігор Ліги чемпіонів. Р.Рац являє також чотириразовим володарем Кубка і Суперкубка України, володарем Кубка УЄФА, дворазовим чемпіоном Румунії, володарем Кубка і Суперкубка країни.

За національну збірну Румунії, капітаном якої Р.Рац був призначений у листопаді 2011 року, румун провів 87 офіційних зустрічей.