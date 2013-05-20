Моурінью залишить посаду головного тренера «Реала» наприкінці сезону

"Після бесіди з нашим тренером Жозе Моурінью ми досягли домовленості про припинення контрактних відносин наприкінці цього сезону", - сказав Ф.Перес на прес-конференції, яка транслюється на офіційному сайті "Реала", повідомляє РІА Новости.

Ж.Моурінью прийшов у мадридський клуб в 2010 році і виграв з командою чемпіонат Іспанії, Кубок і Суперкубок країни. Із Ж.Моурінью "Реал" три роки поспіль виходив у півфінал Ліги чемпіонів.

Португалець є основним претендентом на місце головного тренера лондонського "Челсі". Рафаель Бенітес, який виграв в нинішньому сезоні з англійським клубом Лігу Європи і посів третє місце в чемпіонаті, вже оголосив, що йде з команди. Ж.Моурінью тренував "Челсі" з 2004 по 2007 рік і двічі приводив "синіх" до перемоги в Прем'єр-лізі. Французьке видання L'Equipe минулого тижня повідомило, що співробітники "Челсі" вже проінформовані про те, що новим головним тренером команди стане Ж.Моурінью.