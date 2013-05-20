До збірної України з футболу може повернутися бразилець Едмар

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, найбільшу увагу у цьому списку привертає ім’я півзахисника харківського "Металіста" бразильця Едмара, який може провести другу гру за національну команду України. Вперше він виступив за збірну 10 серпня 2011 року у товариському матчі проти команди Швеції.

Найбільше представництво у національній команді має дніпропетровський «Дніпро» - вісім гравців. Сім футболістів представляють київське «Динамо», а шість − донецький «Шахтар».

Склад збірної України виглядає таким чином: воротарі Андрій П’ятов («Шахтар» Донецьк), Максим Коваль («Динамо» Київ), Рустам Худжамов («Іллічівець» Маріуполь); захисники В’ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький (усі − «Шахтар»), Євген Хачеріді, Євген Селін (обидва − «Динамо»), Віталій Мандзюк, Артем Федецький (обидва - «Дніпро» Дніпропетровськ), Богдан Бутко («Іллічівець»); півзахисники Олег Гусєв, Денис Гармаш, Андрій Ярмоленко, Роман Безус, (усі − «Динамо»), Андрій Богданов («Арсенал» Київ), Євген Коноплянка, Руслан Ротань, Денис Олійник, Сергій Кравченко (усі − «Дніпро»), Микола Морозюк («Металург» Донецьк), Тарас Степаненко, Дмитро Гречишкін (обидва - «Шахтар»), Едмар Галовський («Металіст»), Анатолій Тимощук («Баварія» Мюнхен, Німеччина); нападники Євген Селезньов, Роман Зозуля (обидва - «Дніпро»), Марко Девич («Металіст»), Володимир Гоменюк («Арсенал»).