У Харкові до Євробаскету-2015 збудують арену на 6,2 тисячі місць

Арена буде розрахована на мінімально можливу за мірками регламенту кількість місць - 6200.

Як передає кореспондент УНІАН, в презентації взяли участь директор турніру Євробаскет-2015 Маркіян Лубківський, Харківський міський голова Геннадій Кернес, президент Федерації баскетболу України Олександр Волков і перший віце-президент ФК "Металіст" Костянтин Пивоваров.

Лубкивський привітав харківський "Металіст" із завоюванням срібних медалей української футбольної Прем'єр-ліги і з тим, що у наступному сезоні команда вперше візьме участь у найпрестижнішому клубному турнірі Європи - Лізі чемпіонів.

Разом з тим, директор Євробаскету-2015 зазначив: "Рік тому Харків блискуче справився із організацією футбольного Євро. Нагадаю, що вже за два роки на зміну великому футболу до міста, як і до всієї країни, прийде великий баскетбол".

Детальніше про місце проведення матчів у Харкові розповів Кернес: "Перш за все, відзначив би правильне розташування місця для будівництва арени. Воно розташоване поряд із старим Палацом спорту і так званим Олімпійським фонтаном, який будувався на честь Олімпіади-80 у Москві. На День міста ми там також плануємо відкрити пам'ятник Володимиру Висоцькому і скалодром. Це місце розташоване у самому центрі міста, за п'ять хвилин пішки від станції метро. Що стосується технічних характеристик, то арена буде невелика. Вона буде розрахована максимум на 7086 місць - при проведенні концертів та інших подібних заходів. Під час проведення баскетбольних матчів її місткість становитиме 6200 місць, під час хокейних ігор - трохи більше 5000 глядацьких місць".

Також Кернес озвучив кошторис будівництва нового комплексу: "Вартість будівництва - 350 млн грн. Площа під забудову - 5 га землі. Причому, це не лише вартість самої арени, а й комунікацій, і упорядкування території. Ми повинні показати, що Україна готова приймати такий великий спортивний турнір, як Євробаскет. Ми цього гідні".

Представник генерального інвестора - ДК "ВЄТЕК", перший віце-президент ФК "Металіст" Пивоварів зазначив: "У Харкові гостро не вистачає спортивних об'єктів. Тому даний проект ми розглядаємо як соціальний, ми робимо це для міста. Ми вивчили вимоги європейського відділення Міжнародної федерації баскетболу, дізналися потреби городян, і визначили, що максимум для Харкова - семитисячник. У випадку ж з баскетболом це, як вже казали, буде 6200 посадочних місць. Мінімальна кількість, за мірками FIBA-Europe, але для нашого міста цілком відповідна цифра".

Як заявив президент Федерації баскетболу України Волков, "дуже приємно мати справу з людьми, які говорять і роблять. Дуже приємно бачити союз бізнесу і влади. Місто красиве, чисте, із сучасною інфраструктурою. Воно рік тому було повністю готове до футбольного Євро, і немає сумнівів, що підготується до Євробаскету. Єдине, що хотілося б відзначити - в Харкові немає баскетбольної команди Суперліги. Це упущення. Думаю, що місто заслужило мати таку команду. До того ж, Федерація баскетболу проводила в Харкові кілька заходів. І я знаю, що люди в місті завжди із задоволенням йдуть на баскетбол".

Також Лубківський відповів на питання про кількість арен і міст, яке останнім часом часто обговорюється у ЗМІ. "Відносно чуток у ЗМІ хочу підкреслити відразу - ми заявили до участі в Євробаскеті 6 міст. І ми розраховуємо на всі 6 міст. Разом з тим, зараз йде змагання. Хто не встигне вчасно оформити всі документи, з тим ми не підпишемо контракт на проведення ігор турніру. Євробаскет можна провести на семи аренах, а можна і на п'яти, і навіть на чотирьох. Ми це зробити зуміємо. Регламент турніру визначає FIBA-Europe за рекомендацією Місцевого організаційного комітету. Зараз я можу сказати про те, що ігри турніру майже напевно пройдуть на "Кальміус-Арена" в Донецьку, на "Харків-Арені", новій арені в Києві, яка буде збудована на Столичному шосе, і в київському Палаці спорту, який потребує лише ремонту. Його не потрібно будувати з нуля. У решти претендентів є ще час, але його дуже мало. Проте, ми чекатимемо. Я сподіваюся, що Євробаскет, як і планувалося, пройде в шести містах», - сказав Лубківський.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з баскетболу пройде в Україні у вересні 2015 року.