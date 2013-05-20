Кличко готовий відмовитися від бою з Повєткіним, якщо не виконають його умову

Про це повідомляє сайт Лента.ру з посиланням на Boxingscene.com.

Бенте заявив, що Кличко твердо стоїть на своєму і готовий відмовитися від поєдинку, якщо ця умова не буде виконана.

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Сторона Повєткіна наполягає на тому, щоб проби брало Російське антидопінгове агентство (РУСАДА). Менеджер Повєткіна Володимир Хрюнов повідомив, що він готовий погодитися на компроміс: NADA візьме проби у боксерів, але їх також перевірить РУСАДА і VADA (Добровільна антидопінгова асоціація).

Як повідомляв УНІАН, боксерський поєдинок між чемпіоном світу за версіями IBF, WBO і WBA українцем Володимиром Кличком і чемпіоном світу за версією WBA росіянином Олександром Повєткіним пройде 5 жовтня в Москві.

23 квітня російський бізнесмен Хрюнов виграв торги за право організувати цей бій. За проведення бою Хрюнов заплатить 23 мільйони доларів. Розподіл гонорару за бій пройде за схемою «75 на 25» відсотків на користь Кличка.