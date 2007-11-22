Хорвати не знають куди ховатися від купецьких замашок російського мільярдера

Футболісти збірної Хорватії відмовилися від чотирьох "мерседесів", які їм обіцяв російський бізнесмен Леонід Федун за перемогу над збірною Англії, повідомляє інформагентство DPA. Водночас сам Федун - віце-президент компанії "Лукойл" і власник московського "Спартака" - не збирається відмовлятися від своїх обіцянок.

За два дні до матчу Англія - Хорватія, результат якого визначав долю збірної Росії в боротьбі за путівку на Євро-2008, Федун заявив, що в разі перемоги хорватів він подарує їм чотири автомобілі марки "Мерседес".

Заяви Федуна викликали негативну реакцію УЕФА, яка назвала обіцянки російського бізнесмена спробою підкупу. Попри це після матчу Англія - Хорватія Федун підтвердив, що його намір залишається в силі. "Я виконаю свою обіцянку на сто відсотків. Я від своїх зобов`язань не відмовляюся", - цитує слова власника "спартака" російські ЗМІ. Федун надав право вибору кращих гравців матчу керівникам збірною Хорватії, але зазначив, що було б логічно, якби "мерседеси" одержали воротар Стіпе Плетікоса (який виступає за "Спартака") та три футболісти, які забили голи у ворота англійців.

Перемігши Англію, збірна Хорватії допомогла російській команді посісти друге місце у відбірковій групі Е і здобути путівку до фінального турніру чемпіонату Європи 2008 року.

Довідка. Федун Леонід Арнольдович народився 5 квітня 1956 року в Києві.

У 1977 р. закінчив Ростовське військово-командне училище. У 1984 р. - викладач політології і політекономії у Військовій академії. 1993 р. закінчив Вищу школу приватизації і підприємництва за фахом "соціологія", "робота з цінними паперами".

У 1993-94 рр. - генеральний директора АТ "ЛУКОЙЛ-Косалтинг". У 1994-95 рр. - віце-президент АТ "ЛУКОЙЛ".

З 1996 р. - віце-президент ВАТ "ЛУКОЙЛ", начальник Головного управління перспективного розвитку і операцій з цінними паперами. Кандидат філософських наук.

За версією журналу Forbes від 8 березня 2007, особисте багатство оцінюється в $5,3 млрд.