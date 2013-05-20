Блохін запевнив, що не збирається йти з посади тренера Динамо

Українські ЗМІ після поразки Динамо в матчі 29-го туру чемпіонату України від сімферопольської Таврії (2:3) повідомили, що після цієї невдачі, яка поставила хрест на шансах киян зайняти друге місце в чемпіонаті і потрапити в Лігу чемпіонів , Блохін нібито влаштував справжній розгром в роздягальні і там же написав заяву про відставку, про що оголосив футболістам і керівництву клубу.

Тим не менш, президент Динамо Ігор Суркіс відмовився розмовляти на цю тему по телефону, а адміністратори і деякі футболісти вмовили Блохіна заспокоїтися.

"Хлопці ви що, яка відставка, що ви там придумали? Яке заяву? ... Взагалі не було такого", - заявив РІА Новости Блохін. У той же час він відмовився давати будь-які коментарі з приводу можливих кадрових змін у складі команди після чергової поразки.

Після програшу Динамо від Таврії і перемоги харківського Металіста над дніпропетровським Дніпром за один тур до завершення чемпіонату Металіст гарантував собі друге місце, а Динамо виявилося на третій сходинці турнірної таблиці. Динамо вперше в своїй історії зайняло 3-е місце в чемпіонаті України і не змогло завоювати путівку в Лігу чемпіонів.